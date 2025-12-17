La Provincia inyectará casi $500 mil millones con pagos de fin de año El gobernador detalló el cronograma de pagos de fin de año y remarcó que en apenas 40 días la Provincia inyectará cerca de 500 mil millones de pesos al circuito comercial y financiero.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció este miércoles el cumplimiento del cronograma de pagos para los empleados públicos provinciales, municipales y comunales, que incluye salarios, aguinaldo y un bono de 100 mil pesos, destacando el esfuerzo realizado por la administración provincial.

“Con mucho sacrificio, con una muy buena administración, al mes de noviembre lo hemos terminado de pagar el 6 de diciembre”, señaló el Primer Mandatario, al tiempo que confirmó que durante esta semana se está abonando el aguinaldo y que la próxima se hará efectivo el bono de 100 mil pesos para los trabajadores del sector público. Además, precisó que “hasta el 6 de enero saldamos el mes de diciembre”.

Jaldo remarcó que el beneficio también se extendió a sectores que no dependen directamente del Estado provincial. “Hemos extendido el pago a los policías retirados y a los docentes de los colegios privados, que ustedes saben, no dependen laboralmente del Estado provincial”, afirmó. En ese sentido, subrayó el rol de los educadores del ámbito privado y explicó que el bono alcanzará a todos los docentes de colegios privados con apoyo estatal en Tucumán.

Finalmente, el Gobernador puso el foco en el impacto económico de estas medidas y destacó que, al sumar todos los pagos, “son casi 500 mil millones de pesos que la provincia, en tan solo 40 días, inyecta al circuito comercial y financiero de la provincia de Tucumán”, lo que representa un importante impulso para la economía local en el cierre del año.