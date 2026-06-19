Habrá dos Puntos Mundialistas para ver a Argentina frente a Austria El Municipio de San Miguel de Tucumán sumará un nuevo espacio para que los fanáticos disfruten del partido y alienten al equipo nacional.

Buenas noticias para los hinchas de La Scaloneta. Por decisión de la intendente Rossana Chahla, San Miguel de Tucumán sumará un nuevo Punto Mundialista para que tucumanos y tucumanas de la capital y el resto de la provincia puedan encontrarse y alentar al unísono a la Selección Argentina, que por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentará al combinado de Austria.

De esta forma, este lunes 22 de junio, los fanáticos contarán con dos fan fest en el microcentro tucumano:

Paseo Mundialista en Plaza Independencia (por San Martín), desde las 10 h.

(por San Martín), desde las 10 h. Punto Mundialista en Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo), desde las 13 h.

En estos lugares, además de transmitir el partido en pantalla gigante y sonido de alta calidad, los asistentes podrán disfrutar de distintas actividades para niños, jóvenes y adultos.

La entrada es libre y gratuita. Se recomienda asistir con camiseta o indumentaria alusiva al equipo nacional y con banderas para alentar a La Scaloneta.