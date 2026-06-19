“Escuché a la mujer pedir auxilio y salí a ayudarla”: habló el hombre atacado por el ex militar en Barrio Sur Un violento episodio ocurrido este jueves por la tarde en General Paz al 500 terminó con la muerte de un militar retirado, un joven herido de bala y un amplio operativo policial en plena vía pública.

Según las primeras investigaciones, el hombre se habría encontrado con su ex pareja en esa zona y, tras una discusión, habría intentado agredirla. Además, presuntamente la habría amenazado con un arma de fuego.

La situación generó desesperación en la mujer, que comenzó a pedir auxilio a los gritos. En ese momento, Carlos Quinteros, un joven que trabaja como “trapito” en la cuadra, decidió intervenir para ayudarla, pero recibió un disparo en uno de sus brazos.

“Escuché la voz de una mujer pedía auxilio. Salí a ver quién era y quién estaba provocando esa situación”, contó Quinteros al relatar los momentos de tensión que vivió. Según explicó, su intención era evitar que la agresión continuara. “Mi objetivo era encontrar a ese tipo y ayudar a la mujer”, señaló.

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El joven relató que cuando se acercó al agresor se produjo un enfrentamiento. “Me sacó la pistola, me apuntó y me tiró a quemarropa. Por suerte me pegó en el brazo, gracias a Dios estoy con vida”, expresó.

Quinteros aseguró que su intervención permitió que la mujer pudiera escapar y ponerse a salvo. “La idea era que ella pudiera ubicarse en algún lugar, que no hubiera peligro para ella”, afirmó.

Ante la escena, un efectivo policial que se encontraba en las inmediaciones intentó controlar al agresor y le dio la voz de alto. En un primer momento trascendió que el uniformado había efectuado el disparo, aunque luego fuentes judiciales confirmaron que el militar retirado se quitó la vida.

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Luego del episodio, Quinteros fue trasladado a un centro de salud durante la madrugada y continúa recuperándose de la herida. “Soy muy sentimental, muy sensible. Si puedo hacer algo por los demás, lo hago”, sostuvo el joven al recordar por qué decidió intervenir.