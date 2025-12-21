Hay alerta amarilla por tormentas para este domingo 21 de diciembre en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para este domingo 21 de diciembre. La inestabilidad se extenderá hasta la mañana del lunes, con abundante caída de agua en cortos períodos.

El domingo comenzó con advertencias climáticas para la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige para Tucumán desde las 09:00 de hoy, 21 de diciembre, y se extenderá hasta las 08:59 de mañana, lunes 22.

Según el reporte oficial, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden ser localmente fuertes. El organismo advirtió que estos fenómenos podrían estar acompañados por “abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”.

Valores de precipitación

En cuanto a la cantidad de agua esperada, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que estas cifras sean superadas de forma puntual en algunas zonas de la provincia.

Ante este escenario de potenciales fenómenos severos, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas y a las actualizaciones del pronóstico durante las próximas horas.