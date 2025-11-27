Hoy es un gran día: Tatiana regresa a su casa La madre agradeció a todos por ayudar y rezar por la pequeña. La familia convocó a una caravana para celebrar su recuperación luego del intento de suicidio.

Tatiana, la niña de nueve años que sufrió bullying en la escuela Julio Roca y que llegó a intentar quitarse la vida, recibió el alta médica en el Hospital Avellaneda después de atravesar tres meses de estudios, tratamientos y un proceso de recuperación que mantuvo en vilo a su familia y a la comunidad. Para celebrar este paso, sus seres queridos convocaron a una caravana que acompañó el regreso de la pequeña a su hogar.

La madre de la niña, Paula, expresó su profundo agradecimiento a todos los que rezaron, enviaron mensajes de apoyo y ofrecieron contención durante este tiempo. “Somos muy creyentes y sabemos que Dios ha obrado en ellas. Gracias a todos los que oraron y nos brindaron palabras hermosas”, dijo emocionada.

Sin embargo, también remarcó el dolor vivido durante el proceso, asegurando que “en estos tres meses nos lastimaron muchísimo, difundieron información falsa y se metieron en la intimidad de mi hija”. Contó que la niña debió someterse a estudios “muy invasivos”, a los cuales accedieron desde el primer momento “porque no teníamos nada que ocultar”, y señaló que en la escuela “nadie se acercó a pedir disculpas por el daño causado”.

Por último, dejó un mensaje firme sobre el bullying: “Mi hija sufrió mucho en la escuela. Quiero pedirles a los papás que enseñen a sus hijos a ser empáticos, a no hacer daño. No quiero que lo que ella vivió le pase a otro niño”. Además, alentó a otras familias a no callar. “No tengan miedo de levantar la voz y decir basta. El bullying destruye vidas”.