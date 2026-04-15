Humedad agobiante y alerta por tormentas aisladas: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sumamente pesada para la capital tucumana. Con una humedad que roza el 100%, la máxima trepará a los 26 grados durante la tarde, trayendo consigo probabilidad de precipitaciones.

La inestabilidad otoñal no da tregua en la provincia. Para este miércoles 15 de abril, los tucumanos deberán prepararse para afrontar una jornada marcada por el calor pesado, la falta de viento y una humedad extrema que potenciará la sensación de bochorno.

De acuerdo con el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores mantendrán la tendencia de días grises, sumando la posibilidad de nuevas precipitaciones pasado el mediodía. Afortunadamente, a diferencia del martes, la visibilidad en las calles se mantendrá en buenas condiciones.

El pronóstico detallado para este miércoles

Mañana gris y sofocante: El día comenzó con el cielo mayormente nublado y una temperatura base de 21 grados . El dato más impactante para quienes salen temprano de casa es la humedad, que alcanza un asfixiante 99 por ciento . A pesar de esto, la visibilidad es buena. Los vientos son prácticamente nulos, soplando levemente desde el sudoeste a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvia de apenas el 10 por ciento.

El día comenzó con el cielo y una temperatura base de . El dato más impactante para quienes salen temprano de casa es la . A pesar de esto, la visibilidad es buena. Los vientos son prácticamente nulos, soplando levemente desde el sudoeste a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvia de apenas el 10 por ciento. Tarde de calor pesado y tormentas: Para después del mediodía, el termómetro irá en ascenso hasta tocar una máxima pronosticada de 26 grados . La combinación de esta temperatura con la extrema humedad generará un ambiente muy pesado. En esta franja horaria, el cielo se cubrirá aún más y se esperan tormentas aisladas . Los vientos continuarán en calma (0 a 2 km/h desde el sudoeste).

Para después del mediodía, el termómetro irá en ascenso hasta tocar una máxima pronosticada de . La combinación de esta temperatura con la extrema humedad generará un ambiente muy pesado. En esta franja horaria, el cielo se cubrirá aún más y se esperan . Los vientos continuarán en calma (0 a 2 km/h desde el sudoeste). Noche más tranquila: Hacia el final del día, la inestabilidad tenderá a ceder. La temperatura descenderá suavemente hasta estacionarse en los 20 grados. El viento rotará hacia el noroeste y aumentará levemente su intensidad (entre 7 y 12 kilómetros por hora), mientras que la probabilidad de lluvias volverá a caer al orden del 10 por ciento.