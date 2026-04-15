El escalofriante mensaje oculto en los baños que encendió la alerta por tiroteos en dos colegios tucumanos En medio de la conmoción que alteró la mañana en el San Francisco y el Guillermina, trascendieron los detalles de las pintadas que desataron los operativos policiales. El mismo modus operandi se repitió en ambas instituciones con una advertencia directa.

La tensión y el desconcierto se apoderaron de la comunidad educativa tucumana tras la activación de protocolos de seguridad en dos de los colegios más reconocidos de la capital provincial. Mientras la Policía custodiaba los ingresos y las autoridades intentaban llevar tranquilidad a los padres, el origen del pánico se mantenía bajo un estricto hermetismo.

Sin embargo, en las últimas horas salieron a la luz los detalles exclusivos sobre cómo y dónde se gestaron las amenazas que alteraron por completo el normal desarrollo de la jornada escolar.

“Mañana tiroteo”: el mensaje que desató el operativo

Lejos de tratarse de rumores infundados o cadenas de mensajes virtuales, las amenazas se materializaron de forma física y directa dentro de las instalaciones educativas.

Según la información, el patrón fue exactamente el mismo tanto en el Colegio San Francisco como en el Colegio Guillermina. Las claves de los hallazgos:

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