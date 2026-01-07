Identifican y detienen al “organizador” de picadas clandestinas Se secuestraron dispositivos electrónicos que serán peritados para avanzar en una causa judicial iniciada a partir de picadas clandestinas que eran convocadas a través de redes sociales.

Personal de la División Delitos Telemáticos y Económicos allanó dos domicilios en la capital tucumana en los que se logró aprehender al “cerebro” de esta actividad ilegal y se secuestró dispositivos electrónicos que serán peritados para avanzar en una causa judicial iniciada a partir de picadas clandestinas que eran convocadas a través de redes sociales.

Una vez identificado el hombre, la Justicia dispuso su detención y allanamientos. Es así que, irrumpieron en dos domicilios en los que secuestraron dos notebook, pendrives, cámara digital tipo Go-pro y otros elementos vinculados a esta causa. Al momento de estos registros, el imputado no se encontraba en su domicilio por lo que el órgano judicial competente emitió un pedido de captura.

Los efectivos se valieron de diversas acciones investigativas y, tras obtener evidencias del presunto organizador, que se dedicaba a convocar a motociclistas para concentrarse en ciertos lugares para luego llevar adelante esta actividad ilegal, solicitaron los allanamientos.

Una vez presentadas las pruebas ante la Justicia, desde el Centro Judicial Capital dieron lugar a dos medidas de allanamientos que permitieron el secuestro de los elementos mencionados.

Detención

Los investigadores continuaron con la búsqueda del acusado, sobre quien ya pesaba una orden de captura. De esta forma, alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles, mientras los efectivos realizaban tareas de vigilancia en las inmediaciones del domicilio, lograron divisarlo cuando caminaba por la vía pública donde se procedió a su inmediata aprehensión y traslado hacia la Unidad Especial

Reseña del hecho

El pasado 26 de diciembre la policía tomó conocimiento de una convocatoria a una reunión masiva de motocicletas que fue difundida a través de las redes sociales.

Finalmente, esta turba de motos se concentró el día 27 de diciembre en la Pista de Skate de Lomas de Tafí. Allí se concentraron cientos de motos cuyos conductores realizaban piruetas y todo tipo de maniobras peligrosas y ruidos molestos, carreras ilegales y circulación a gran velocidad por sectores no habilitados para tal fin, poniendo en riesgo a terceros y causando un evidente malestar de los habitantes.

Si bien se implementó un operativo policial en aquella oportunidad, no fue suficiente para disuadir completamente la concentración. En consecuencia, para evitar nuevos acontecimientos similares, iniciaron una serie de investigaciones que derivó en estas medidas judiciales.