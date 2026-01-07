Secuestraron casi 150 kilos de marihuana en un allanamiento El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Lastenia, de la Unidad Regional Este, en un domicilio de calle San Juan al 1800 de la Capital.

En relación a este importante trabajo se refirió el jefe de Policía de Tucumán, comisario general Joaquín Girvau: “En una causa judicial tramitada en la Comisaría de Lastenia, con todo el personal a cargo del comisario Páez, se trabajó una denuncia por amenazas agravadas y se llegó a este domicilio, donde se dio con la novedad del secuestro de toda esta droga que estaba en bolsas de arpillera”.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas Capital, que realizó las pruebas de campo correspondientes y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 145,900 kilos, distribuidos en 79 envoltorios, cada uno con un peso superior a los dos kilos.

“Para esta zona, genera preocupación por la gran cantidad de droga que se está secuestrando”, sostuvo Girvau, quien destacó además el trabajo policial y remarcó que “la Policía de Tucumán, por instrucción del gobernador y del ministro de Seguridad, va a ser inflexible en este tipo de hechos”.

En el marco del operativo, tres personas quedaron demoradas, dos mayores de edad y un menor de 17 años, quienes permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia, a la espera de las resoluciones judiciales correspondientes y de la consulta de antecedentes.

Sobre el lugar allanado, el jefe de Policía indicó: “ Se trata de un taller mecánico que aparentemente habría sido alquilado como una pantalla para acopiar droga para vender”, y aseguró que se continuará con la investigación para determinar responsabilidades.

“Tenemos muchas cámaras acá en la zona, ya trabajan la DIGEDROP con la Fiscalía Federal, la Fiscalía de Narcomenudeo, se está involucrando toda la gente que se tiene que involucrar, para que esto se esclarezca definitivamente, y caigan todos los responsables, es una directiva del gobernador de la provincia, que está al tanto de esta situación, está en contacto con nosotros, desde que tomamos conocimiento, él y el Ministro de Seguridad”, agregó.

Finalmente, Girvau valoró la colaboración de vecinos que actuaron como testigos y felicitó al personal interviniente.

“Necesitamos del compromiso de la comunidad y quiero destacar la valentía de quienes se ofrecieron como testigos, así como felicitar a la gente de la Comisaría de Lastenia por esta gran investigación y este importante secuestro”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán