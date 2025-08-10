Imputan a uno de los sospechosos por el robo en una panadería de avenida Colón al 100; buscan a otros dos cómplices Imputaron a un joven por el robo a una panadería en avenida Colón, mientras buscan a otros dos cómplices y continúan las investigaciones.

El Ministerio Fiscal imputó a un joven de 21 años como presunto coautor del robo agravado ocurrido en una panadería ubicada en avenida Colón al 100, en la ciudad capital. La acusación fue formalizada a 48 horas de su aprehensión, tras un trabajo de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I, bajo la dirección de María del Carmen Reuter.

Según informó la auxiliar de fiscal Andrea Carlino, el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 7 de agosto, cuando tres sujetos ingresaron tras forzar la persiana del local. Los ladrones sustrajeron una cortadora de fiambre, una balanza, una caja registradora con aproximadamente 160.000 pesos en efectivo, una máquina moledora de café, paquetes de azúcar y yerba, vasos y otros objetos.

La identificación del imputado fue posible gracias a registros fílmicos que muestran a uno de los sujetos con buzo blanco, gorra negra y pantalón oscuro, además de la comparación de imágenes con el examen policial. También se registró su presencia en el comercio previo al robo.

La fiscal pidió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico por 18 días, medida que fue aprobada por la jueza a cargo. A su vez, continúan las investigaciones para localizar a los otros dos implicados, así como el análisis de pruebas adicionales, incluyendo un examen antropométrico, la revisión del celular incautado y la identificación de huellas en la persiana violentada.

El sospechoso está bajo vigilancia con rondas policiales periódicas y sorpresivas mientras avanza la investigación. La Unidad Especializada continúa trabajando para esclarecer el hecho y lograr la detención de los demás responsables.