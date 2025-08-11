Alarma por el costo humano y económico de los accidentes de tránsito en Tucumán Tucumán enfrenta una preocupante crisis vial que no solo se cobra vidas y deja secuelas irreversibles, sino que también implica un fuerte impacto económico para el sistema de salud. Según datos oficiales, el gasto diario en la atención de víctimas de accidentes de tránsito asciende a 17 millones de pesos.

Cada día, alrededor de 1.200 personas deben recibir asistencia médica por siniestros viales en la provincia. La magnitud del problema se agrava con un dato estremecedor: el 7% de las víctimas sufre una discapacidad permanente como consecuencia de las lesiones sufridas.

Estos números reflejan una problemática estructural que involucra no solo a la infraestructura vial y el control del tránsito, sino también a la educación y la concientización ciudadana. Especialistas advierten que la combinación de imprudencia, exceso de velocidad, consumo de alcohol y la falta de uso de elementos de seguridad como casco o cinturón son factores recurrentes en la mayoría de los siniestros.

Mientras tanto, el sistema de salud absorbe el alto costo de la atención, con recursos que podrían destinarse a otras áreas críticas. La magnitud de las cifras pone en evidencia la necesidad urgente de políticas públicas más estrictas, campañas de prevención sostenidas y un compromiso conjunto de autoridades y conductores para frenar esta “tragedia en las calles” que cada día deja más víctimas y familias marcadas para siempre.