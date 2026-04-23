Perforarán un pozo de agua en El Chañar Operarios de la Sociedad Aguas del Tucumán comenzarán a trasladar equipos a partir de la segunda mitad de la semana próxima. La obra estará concluida en un plazo de entre cuarenta y cinco y sesenta días.

El Gobierno confirmó la perforación de un nuevo pozo de agua potable en la zona de Tacopalta, en la comuna de El Chañar. La decisión, impulsada directamente por el gobernador Osvaldo Jaldo, busca dar una solución definitiva al desabastecimiento que afecta a cien familias de esa localidad, luego de que el pozo existente dejara de funcionar.

El ministro del Interior, Darío Monteros, quien recibió en su despacho al titular de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio y el delegado de El Chañar, Fabio Pérez, explicó el origen del problema y el proceso que llevó a la determinación política de avanzar con la obra. Con ese marco, señaló: “Esta es una zona donde, lamentablemente, un pozo que venía con problemas ya de años dejó de funcionar. Si bien es cierto, a la gente se le venía asistiendo con agua a través de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y a través de la comuna, y también había algunas conversaciones, por eso no se había tomado la determinación de esta perforación del pozo”.

“Hablamos con el gobernador y se tomó la decisión de inmediatamente realizar una perforación a través de una empresa. Hoy podemos anunciar que a partir de la segunda mitad de la semana que viene, la empresa va a comenzar a llevar los equipos para que comience la perforación, y la entrega está pautada entre cuarenta y cinco a sesenta días, así estas cien familias que viven en esta zona puedan tener ya en sus redes el agua potable.”

El funcionario subrayó el criterio de equidad territorial que guía las decisiones del Ejecutivo provincial en materia de infraestructura hídrica: “Para la provincia, diez, una, cien o diez mil familias es lo mismo. Por eso hoy este pozo directamente va a beneficiar a cien familias de Tacopalta.”

Política Hídrica

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Caponio encuadró la obra dentro de la política hídrica sostenida por la actual gestión provincial. Destacó que la intervención en Tacopalta no es un caso aislado, sino parte de un proceso de expansión de la cobertura en toda la provincia: “La decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo tiene como uno de sus ejes de gobierno la provisión de agua potable para toda la comunidad. Se vienen realizando inversiones importantísimas en todas las zonas de Tucumán. Cuando se articula el esfuerzo de la Sociedad Aguas del Tucumán, el Ministerio del Interior y la comuna de El Chañar, se articulan los esfuerzos y se logran solucionar los problemas.”

Caponio precisó además que este será el segundo pozo nuevo en la jurisdicción del Chañar, lo que evidencia la continuidad del programa: “Este pozo viene a ser el segundo nuevo en esta comuna. Ya se realizó un pozo el año pasado que está en funcionamiento en la localidad de Macomita, en la zona del Chañar. La preocupación es no solamente los municipios y las grandes urbes, sino todos los rincones y todo el interior profundo de Tucumán, donde está presente el gobernador Osvaldo Jaldo y el Ministerio del Interior.”

Sobre el cronograma de ejecución, el titular de la SAT detalló las distintas etapas técnicas previstas: “Este pozo llevará un período de sesenta días de perforación, y después vendrá un período de entre treinta y cuarenta días de obra civil y montaje electromecánico. Hasta antes de fin de año este pozo va a estar inaugurado.”

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Puertas abiertas

Por su parte el comunero Pérez agradeció la receptividad de las autoridades provinciales ante la problemática de la localidad. Al referirse al trabajo articulado entre la comuna y el Estado provincial, expresó: “Siempre que uno viene a gestionar soluciones para nuestro pueblo, se encuentra con las puertas abiertas, tanto del ministro del Interior, Darío Monteros, como de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo. El trabajo en conjunto que se realiza con Marcelo Caponio a través de la SAT nos está llevando hoy a lograr una solución definitiva a un problema que ya veníamos teniendo hace bastante tiempo. Este pozo nos va a traer la solución a cien familias de la zona de Tacopalta, en lo cual, con gestiones, veníamos charlando, armando un proyecto serio, un proyecto de trabajo, que hoy va a poder ver sus frutos.”

Pérez valoró también el rol que tuvo la asistencia transitoria por camión para garantizar el suministro mientras se avanzaba en la solución estructural: “El trabajo en conjunto que se realizó con la SAT sirvió para, en este tiempo, ir solucionando y llevarle agua a la gente, que nunca dejó de recibirla a través de los camiones de la SAT y de los camiones de la comuna de El Chañar. Hoy se está llevando una solución definitiva gracias al ministro del Interior, que siempre nos escucha la problemática que tenemos a diario.”

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Infraestructura

El delegado comunal enumeró los trabajos de infraestructura que avanzan en paralelo dentro de la misma jurisdicción: “El trabajo en obra pública en nuestra jurisdicción se está produciendo día a día. Tenemos cinco kilómetros de alumbrado público que se terminó hace un par de semanas, tenemos esta obra que se está iniciando, tenemos una plaza en Boca del Tigre también en ejecución, y estamos empezando un cordón cuneta en la zona de Macomita que va a cubrir toda la localidad, la segunda localidad más grande de nuestra jurisdicción.”

Fuente Comunicación Tucumán