Incautaron 10 kilos de marihuana compactada Fue en el marco de una importante medida judicial llevada a cabo en un domicilio del barrio 11 de marzo.

Durante la jornada de este viernes, en el marco de una importante medida judicial llevada a cabo en un domicilio del barrio 11 de Marzo, efectivos de la Unidad Regional Capital secuestraron 10 kilos de marihuana compactada.

Al respecto, el jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau, explicó: “Por una causa procesal, agentes de la Comisaría Seccional Séptima realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en jurisdicción de Comisaría Seccional Trece, donde procedieron al secuestro de 10 kilos de marihuana y varios celulares. Además, demoraron a dos hombres.”.

Asimismo, Girvau añadió: “Los resultados de los procedimientos fueron notificados a la Unidad Fiscal interviniente”.

Por último, destacó: “Desde que comenzó el operativo preventivo Felices Fiestas, estamos intensificando los trabajos. Quiero felicitar a todas las comisarías de la Capital por el compromiso que vienen demostrando”.

Fuente Comunicación Tucumán