Los preparativos navideños llegan con subas de hasta 30% en arbolitos y decoración Armar el arbolito de Navidad este 8 de diciembre demandará un presupuesto más elevado que el del año pasado, con incrementos que van del 10% al 30%, según confirmaron distintos comercios dedicados a la venta de productos navideños en la provincia.

A pesar de los aumentos, la demanda se activó con anticipación y las ventas se mantienen firmes desde los primeros días de exhibición. Desde la cadena Ferniplast señalaron que los precios de esta temporada registran subas de entre el 10% y el 20%, aunque esto no alteró el ritmo habitual de ventas.

Otra distribuidora consultada indicó que los incrementos rondan el 30% y remarcó que la apertura de importaciones permitió ampliar la variedad disponible y equilibrar precios gracias a la oferta combinada de productos nacionales e importados.

Además, comerciantes locales destacaron que los artículos navideños comenzaron a exhibirse a principios de mes, con una respuesta “muy buena” por parte del público. Incluso algunos locales mantienen valores similares a los de 2024, con aumentos mínimos en líneas específicas.

Precios y opciones para armar el árbol

Los valores de los arbolitos muestran una amplia dispersión:

Árbol canadiense de 90 cm : entre $10.000 y $16.000

Árbol de 1,20 m : entre $15.000 y $26.000

Árbol de 1,80 m : entre $80.000 y $100.000

Modelos “mini” desde 20 cm y tamaños intermedios de 45 y 60 cm

Versiones más grandes alcanzan los 2,10 m

La oferta se diversificó notablemente con la entrada de nuevos modelos importados, lo que permitió ampliar colores, estilos y presentaciones.

Para quienes buscan un arbolito completo y con decoración abundante, los comerciantes estiman un presupuesto total de $70.000 a $100.000, considerando:

Boas y guirnaldas: $1.000 a $3.000

Puntales: $2.500 a $4.000

Globos decorativos (pack x 6): $3.000 a $4.000

Luces navideñas: $3.600 a $10.000, según metros y efectos

Los adornos para puertas también presentan una amplia gama de precios: desde $2.500 hasta $20.000, según tamaño y terminación.

Pesebres: menos disponibilidad y precios variables

Este año, los pesebres muestran una oferta más acotada que en temporadas anteriores. Los modelos más pequeños parten de $5.000, mientras que un pesebre de 8 a 12 piezas ronda los $30.000. En los modelos más grandes, con mayor cantidad de figuras y detalles elaborados, los valores pueden superar los $100.000.