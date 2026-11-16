Incautaron más de 172 kilos de hojas de coca ocultos en transportes de encomiendas y un colectivo Los operativos se llevaron a cabo en un lapso de 15 horas sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Burruyacú. Efectivos del Escuadrón 55 "Tucumán" lograron detectar la mercadería ilegal gracias a la utilización de un escáner móvil.

En el marco de los controles preventivos desplegados en el interior de la provincia, las fuerzas de seguridad lograron asestar un nuevo golpe al contrabando al incautar un importante cargamento de hojas de coca. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 896, en la jurisdicción del Departamento Burruyacú.

Según informaron, los operativos se desarrollaron durante un intenso lapso de 15 horas. Las tareas de fiscalización estuvieron a cargo de los uniformados de la Patrulla Eventual “7 de Abril”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional. Durante su apostamiento en este corredor vial clave para el norte argentino, los efectivos interceptaron la marcha de dos transportes de paquetería y encomiendas, además de un colectivo de larga distancia.

Las sospechas de los gendarmes se confirmaron rápidamente al momento de la requisa. Gracias a la utilización de tecnología especializada, específicamente un escáner móvil, y a los minuciosos controles físicos sobre la carga de los tres vehículos involucrados, los agentes lograron identificar anomalías en los equipajes.

Como resultado final de las inspecciones, los uniformados detectaron un total de 11 bultos que, en su interior, ocultaban 172 kilos con 700 gramos de hojas de coca en estado natural. Ante esta situación, la totalidad de la sustancia vegetal fue decomisada por infracción a la Ley de Código Aduanero y puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.