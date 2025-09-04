Incendio de cañaverales generó alarma en Santa Rosa de Leales Durante la noche del miércoles 3 de septiembre, vecinos de Santa Rosa de Leales se vieron sorprendidos por un incendio en cañaverales cercanos a la zona urbana. La rápida propagación de las llamas motivó la intervención de organismos provinciales y del ECIF, bajo la coordinación del Ministerio Fiscal.

El hecho ocurrió a un kilómetro de la ruta 306, a la altura de Capilla Santa Rita, frente a la escuela Los Camperos. Los peritos indicaron que se trató de una quema de caña en pie que afectó dos sectores de campo separados por un camino vecinal: uno de 8,4 hectáreas y otro de 5 hectáreas.

Bomberos de Bella Vista trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que alcanzara el tendido eléctrico y las viviendas cercanas.

Desde el MPF reiteraron la importancia de realizar denuncias inmediatas a través del número habilitado (3813195131), lo que permite acelerar la respuesta de las brigadas y avanzar en la identificación de los responsables.