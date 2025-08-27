La Estación Experimental advierte: la quema de caña provoca daños irreversibles en los suelos Un estudio de más de diez años realizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) encendió una fuerte señal de alerta: la quema de residuos de la cosecha de caña de azúcar deteriora de manera irreversible la salud de los suelos tucumanos y compromete la sustentabilidad del cultivo.

La investigación, presentada por la biotecnóloga Lucrecia Ludueña, demostró que esta práctica reduce la fertilidad natural, acelera la pérdida de materia orgánica y obliga a los productores a depender cada vez más de insumos externos para sostener sus rindes.

El trabajo se desarrolló en parcelas experimentales de Simoca, donde durante más de una década se compararon dos métodos: conservar el residuo agrícola de la cosecha (RAC) como cobertura o eliminarlo mediante la quema.

Bajo la dirección de la doctora Laura Tórtora y la coordinación del ingeniero Javier Tonatto, un equipo interdisciplinario —integrado por el ingeniero Juan Fernández de Ullivarri y los licenciados Leandro Hidalgo y María Núñez— evaluó parámetros biológicos clave, como la actividad de microorganismos y enzimas esenciales para el reciclaje de nutrientes.

Los resultados fueron contundentes: en los lotes sometidos a quema se registró una disminución sostenida de bacterias fijadoras de nitrógeno y de Pseudomonas, junto con una fuerte caída en la actividad de enzimas como la beta-glucosidasa, la nitrato reductasa y la fosfatasa.

“Cuando se destruye este ecosistema invisible, el suelo pierde estabilidad y fertilidad con el paso de los años”, advirtió Ludueña.

Por el contrario, en las parcelas donde el RAC se mantuvo en superficie, el efecto fue positivo: se formó un mulch natural que retuvo la humedad, redujo la erosión y alimentó a la biota del suelo, mejorando su estructura y resiliencia.

El informe subraya que los efectos nocivos de la quema no se limitan a una sola campaña, sino que se acumulan en el tiempo, provocando menor retención de agua, degradación estructural y una creciente dependencia de fertilizantes químicos. En cambio, los cañaverales que conservan los residuos muestran mayor productividad a largo plazo y mejor capacidad de adaptación frente a condiciones climáticas adversas.

La EEAOC concluye que la eliminación progresiva de la quema y la adopción de la cosecha en verde son pasos indispensables para garantizar la sustentabilidad del cultivo de caña en Tucumán y en toda la región.

“La cobertura vegetal conserva la biodiversidad microbiana, protege los suelos y asegura beneficios ambientales y productivos”, insistió Ludueña.

El estudio constituye, así, un llamado de atención a productores y autoridades: continuar con la quema significa hipotecar la fertilidad de los suelos y el futuro de la industria azucarera; en cambio, conservar los residuos agrícolas abre la puerta a un modelo más sustentable y rentable.