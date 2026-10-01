Inicio de octubre con lluvias débiles, alta humedad y una máxima de 21 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada gris e inestable en la capital provincial. Se esperan precipitaciones aisladas durante la mañana y probables tormentas débiles hacia la tarde.

El clima en San Miguel de Tucumán comienza el mes de octubre manteniendo las condiciones de inestabilidad y abundante nubosidad que caracterizaron a los últimos días, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este jueves 1 de octubre, se prevé una mañana con cielo cubierto y la presencia de lluvias débiles, acompañada por una temperatura que ronda los 15 grados.

Al igual que en las jornadas anteriores, el nivel de humedad continúa en valores sumamente elevados, ubicándose en el 96 por ciento. Esta situación genera una visibilidad regular en el área metropolitana, por lo que se recomienda precaución al circular. Los vientos durante las primeras horas soplan de forma leve desde el sector suroeste, a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 10 y el 40 por ciento.

Tormentas débiles para la tarde y noche templada

Hacia la tarde, las condiciones atmosféricas continuarán inestables sobre la capital tucumana. El pronóstico señala cielo nublado con probabilidad de registrar tormentas débiles, mientras que los vientos rotarán hacia el sector noreste manteniendo intensidades bajas, de entre 7 y 12 kilómetros por hora. El termómetro ascenderá de forma moderada, con una temperatura máxima estimada en los 21 grados.

Para la noche, el ambiente se mantendrá templado, con marcas térmicas cercanas a los 20 grados y vientos que cambiarán su dirección hacia el oeste, también entre los 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias para el cierre de la jornada seguirá ubicándose entre el 10 y el 40 por ciento, dando continuidad a un patrón meteorológico húmedo y fresco en la provincia.