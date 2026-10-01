El gobernador Jaldo participará de una reunión con el Papa León XIV Osvaldo Jaldo formará parte de la cumbre que reunirá a mandatarios provinciales con el Sumo Pontífice en el marco de su gira por el país.

En el marco de la histórica visita pastoral que el Papa León XIV prepara a la República Argentina, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dirá presente en una de las instancias institucionales más trascendentes de la agenda papal en el interior del país.

El mandatario provincial habría aceptado formalmente la invitación para participar de una reunión de alto nivel político que se desarrollará el próximo 10 de noviembre en la provincia de Córdoba, donde el Santo Padre mantendrá una audiencia con un grupo selecto de gobernadores argentinos para abordar problemáticas sociales, institucionales y el rol del federalismo en el actual contexto nacional.

Convocatoria a mandatarios y presencia de medios provinciales

La confirmación del cónclave comenzó a delinearse en las últimas horas en los pasillos de Casa de Gobierno. De acuerdo con fuentes oficiales del palacio de 25 de Mayo y San Martín, el titular del Poder Ejecutivo tucumano viajará a la provincia mediterránea encabezando una comitiva institucional que prevé la incorporación de periodistas invitados de medios locales para realizar una cobertura especial del histórico acercamiento.

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La presencia de Jaldo en la cumbre cordobesa busca situar las demandas y prioridades de Tucumán y del Norte Grande en la mesa de diálogo con el Vicario de Cristo, en una cita que concentrará la atención política y religiosa de todo el Cono Sur.

Fuente Los Primeros