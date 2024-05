Inició el juicio por presunta corrupción en la Universidad Nacional de Tucumán Los acusados son investigados por presunta administración fraudulenta.

En el banquillo de los acusados estará el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola. También serán enjuiciados sus ex funcionarios Luis Fernando Sacca, ex subsecretario administrativo, Olga Graciela Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias y Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones.

En la audiencia se investigará el manejo de alrededor de $353 millones (aproximadamente 85 millones de dólares al cambio de esa época), que recibió la administración de Cerisola entre el año 2.006 y 2.009, en concepto de utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Noticia en desarrollo.