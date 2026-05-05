Instalarán un Destacamento Policial en la nueva Terminal de Ómnibus

Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, el Secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, y el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, recorrieron este martes la nueva Terminal de Ómnibus para definir el espacio donde se instalará un Destacamento de la Policía de Tucumán dentro de la estación de transporte.

“Junto al ministro de Obras Públicas, jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Capital recorrimos la terminal para analizar la planificación respecto a la seguridad dentro de la nueva estructura de la estación de transporte. Buscamos puntos estratégicos para implementar el Destacamento Policial que funcionará como un área operativa dentro de la seguridad de este establecimiento. Nosotros coordinamos con los nuevos concesionarios de la terminal que mantendrán la seguridad privada, mientras que la Policía de Tucumán seguirá con su trabajo operativo para brindar paz social. Por ello, este Destacamento será funcional para que la Policía pueda estar presente brindando seguridad para todos los que transiten en la nueva terminal de ómnibus, como lo dispuso el gobernador de la provincia”, señaló Vizcarra, quien estuvo acompañado del jefe de la Unidad Regional, Comisario General Eduardo Luna, y el segundo jefe, Comisario Mayor Manuel Orellana.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas agregó: “Por instrucciones del Gobernador estamos recorriendo el predio para mejorar la seguridad. Acompañamos a los funcionarios del Ministerio de Seguridad para articular todo lo que sea necesario para brindar la mejor alternativa de un plan integral de seguridad en la terminal de ómnibus. Para ello estamos analizando los espacios para habilitar el Destacamento de la Policía de Tucumán”. Durante el recorrido también estuvieron presentes representantes de la UTE Ingeco, firma adjudicataria de la licitación.