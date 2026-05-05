El Gobernador participó en la jura de defensores del Ministerio Pupilar y de la Defensa El Primer Mandatario acompañó al acto de incorporación de 10 defensores oficiales y subrayó la importancia de acercar la justicia a todo el territorio provincial y fortalecer el sistema judicial mediante su descentralización.

En el Teatro Mercedes Sosa, el gobernador, Osvaldo Jaldo, participó del acto de juramento de ley y toma de posesión de cargo de nuevos defensores oficiales que se incorporan a los centros judiciales del Ministerio Pupilar y de la Defensa de la provincia.

“Hoy estamos acompañando el juramento de 10 defensores que van a actuar en los diferentes centros judiciales. Esto significa seguir fortaleciendo el Poder Judicial en general y, en particular, el Ministerio de la Defensa en la provincia”, recalcó Jaldo.

El Gobernador remarcó el rol clave que cumplen los defensores oficiales en el contexto actual. “El trabajo de los defensores no solo es importante, sino muchas veces decisorio, sobre todo en una situación económica y social compleja que genera nuevas problemáticas en nuestras comunidades”, dijo.

En ese sentido, valoró la decisión de llevar el servicio de justicia al interior: “Que los defensores lleguen a municipios, comunas y zonas rurales es una gran decisión. Federalizar y descentralizar la defensa nos permite adelantarnos a problemas que, de otro modo, podrían agravarse”.

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El gobernador también hizo hincapié en la necesidad de actuar a tiempo y expresó que “muchas veces, cuando se llega tarde, las consecuencias son casi irreparables. Por eso celebramos que se sigan incorporando profesionales y ampliando la presencia territorial del sistema de defensa”.

Asimismo, destacó el acompañamiento institucional de los tres poderes del Estado durante el acto y puso en valor los avances del sistema judicial tucumano.

“El Poder Judicial de Tucumán es uno de los que más se ha consolidado a nivel nacional. Se han cubierto vacantes, se ha incorporado tecnología y hoy tenemos una justicia en pleno funcionamiento”, indicó el Mandatario.

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Finalmente, Jaldo afirmó que “a los 10 defensores que hoy juraron, les deseamos el mayor de los éxitos. Tienen una gran responsabilidad por delante y confiamos en que estarán a la altura de lo que la sociedad necesita”.

La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Honorable Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; y el ministro de Interior, Darío Monteros y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.

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También participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse; las vocales Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos y la presidenta de la Federación Argentina de Magistrados, Marcela Ruiz.

Acompañaron además la jornada las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández; los legisladores Francisco Serra, Alberto Olea y Roque Argañaraz; el intendente de Alberdi, Bruno Romano; y el intendente de Monteros, Francisco Serra (hijo).

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Acevedo remarcó en dialogo con la prensa que “con el Gobernador, desde el primer día que asumimos, dijimos que íbamos a gobernar para todos los tucumanos y tucumanas vivan donde vivan”. Y contó: “Son 10 defensores que fueron remitidos los pliegos a mediados de marzo. El 16 de abril la Legislatura dio su acuerdo y hoy se culmina el proceso con la puesta en funciones de los 10 defensores de Capital y del interior”.

Para el Vicegobernador, “esto es acceso a justicia”. “Los que hoy se designan son defensores de personas que no pueden llegar a contratar unos abogados para que lo defienda. Y el ministerio Pupilar y de la Defensa, hace ese acceso a la justicia, no tan solo en la Capital, sino a lo largo de toda la provincia, inclusive con un móvil que llega a las 93 comunas rurales, con el convenio también que han suscrito con el ministerio del Interior”, explicó.

A su turno, el ministro Pupilar y de la Defensa quien tomó juramento a los defensores remarcó: “Celebramos haberles tomado juramento a 10 nuevos defensores civiles y de niñez que vienen a cubrir necesidades imperiosas que tenía la defensa pública para poder cubrir todo el territorio de la provincia con el acceso a justicia a las personas más vulnerables”.

En esa linea, Navarro recordó que, a través de las oficinas móviles y de las oficinas de atención jurídica primaria, “cubrimos toda la geografía de la provincia”.

Y añadió: “El rol que cumplen es garantizar el acceso a justicia, asesoramiento integral, y en caso de que tenga que iniciarse algún proceso judicial, ellos están facultados para asumir la representación de esas personas de escasos recursos que tengan que litigar en los tribunales de la provincia”.

Nuevos defensores y defensoras oficiales, quienes asumieron formalmente sus funciones son:

Marcela Alejandra Cardozo Sánchez

Marcela Eugenia De Mari

Juan Facundo Masaguer

Georgina Graciela Medina

Ana Ricco Falú

María Alejandra Rivas

María Alejandra Rodríguez

Gabriela Sami

Diego Javier Trabadelo

Fernando Antonio Vera

Fuente: Comunicación Tucumán