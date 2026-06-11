Investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína: ordenaron detener a un empresario de Famaillá La Justicia Federal emitió una orden de captura contra un joven vinculado con la gastronomía y la noche.

La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en el sur de Tucumán, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico provincial, sumó un nuevo capítulo de alto impacto. En las últimas horas, la Justicia Federal ordenó la detención de un tercer sospechoso: según trascendió “Pablito” es un conocido empresario de Famaillá vinculado a actividades gastronómicas y nocturnas.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que se trata de un joven menor de 30 años, propietario de una sandwichería y de un boliche bailable en la ciudad de las empanadas, con presuntos antecedentes comerciales de locales similares en El Mollar durante el verano. Si bien desde su entorno rechazaron los rumores que lo vinculan con el poder político local, confirmaron que ya contrató representación legal y no se descarta que en las próximas horas se entregue de forma voluntaria.

El origen del secuestro récord

El caso estalló el viernes pasado durante un control de rutina de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco. Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux conducida por Marcos Nacif.

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El nerviosismo del conductor derivó en una requisa exhaustiva del vehículo. Al retirar la lona de la caja, los gendarmes encontraron 15 bultos que escondían paquetes compactados con un peso total de 470 kilos de cocaína. Nacif fue detenido de inmediato.

La investigación, bajo la órbita del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, avanzó rápidamente y tres días después se produjo la segunda detención: Rodrigo Chávez, dueño de una importante verdulería de Famaillá y excandidato a concejal por el peronismo local.

Según fuentes judiciales, ambos imputados ya prestaron declaración indagatoria. Aunque existe un estricto secreto de sumario, los investigadores creen que la información aportada fue clave para llegar al tercer sospechoso.

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Fuente Los Primeros