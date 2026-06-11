Comenzaron los trabajos para mejorar el edificio de la ESEA Funcionarios provinciales recorrieron la Escuela Superior de Educación Artística para coordinar obras de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento, en respuesta a los planteos realizados por alumnos y padres ante el gobernador Osvaldo Jaldo.

De acuerdo a directivas brindadas por el gobernador, Osvaldo Jaldo, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, junto al director de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón Cano; el subsecretario de Obras del ministerio de Interior, Demetrio Assis; el subsecretario de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, Hernán Parajón; y otras autoridades recorrieron la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA).

La vista a las instalaciones de los funcionarios, se formalizó en cumplimiento a lo acordado en la jornada de ayer en Casa de Gobierno durante una reunión que mantuvieron alumnos y padres con el mandatario tucumano en la que se resolvió brindar soluciones concretas para esa comunidad educativa en materia de infraestructura educativa y equipamiento en beneficio de la ESEA.

Al respecto, Montaldo dijo: “ya están trabajando personal de Construcciones Escolares como Infraestructura Escolar, el Ministerio del Interior y distintas áreas para poder solucionar problemas que se han originado por la falta de presupuesto desde Nación”.

“Nación, desde el 2023 de esta gestión nacional, cortó totalmente todo el financiamiento que estaba previsto. Incluso previsto con empresas que había firmado la Nación en más de 40 escuelas. La Nación dio por finalizado, no mandó más el dinero”, dijo.

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Además, comentó: “la provincia se va haciendo cargo dentro de lo posible. En esta gestión hemos inaugurado alrededor de 30 escuelas. Estuvimos reunidos viendo cada área qué puede aportar para poder ir solucionando los distintos problemas. Es una escuela grande con dos edificios, donde hay música, donde hay danza, y donde tenemos más de 1000 alumnos. Muchos chicos que ingresan a las 7 de la mañana, se van a las 7 de la tarde”.

“Los alumnos transcurren todo el día aquí, es muy usado el edificio. Estuvimos conversando con docentes y algunos chicos, la importancia también de que ellos cuiden el mobiliario y las aulas, especialmente si esta es una escuela de artes”, comentó.

Assis dijo: “Ya iniciamos los trabajos de iluminación interna y mañana seguimos con iluminación externa, poda de árboles y limpieza de canaletas. El sábado habrá fumigación repitiéndose cada 15 días. Todo se realiza por etapas y las autoridades escolares están satisfechas con la rápida respuesta. A la vez que se continuará con trabajos en el interior del edificio. Seguimos a disposición en todo lo que sea necesario”.

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Cano declaró: “El edificio está en buen estado general, aunque hay detalles por mejorar. El Ministerio del Interior se encargará de la parte eléctrica, nosotros de la sanitaria, y construcciones escolares de la pintura de aulas. También resolveremos problemas de techo y canaletas durante las vacaciones de invierno para que al regreso los alumnos encuentren el edificio en óptimas condiciones”.

Fuente Comunicación Tucumán

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