Investigan la muerte de un hombre sobre la ruta 9 La Unidad Especializada de Homicidios II coordina las tareas en el kilómetro 1.230. La víctima fue identificada como Julio César Cansino, de 46 años. Luego de un forcejeo habría sido herido con un arma blanca. El sospechoso permanece prófugo.

Personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) fue convocado este sábado por la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Fiscal, que dirige Carlos Sale, por un hecho de sangre sobre el kilómetro 1.230 en la ruta 9. Las tareas en el lugar son supervisadas por el Fiscal, acompañado por la auxiliar de fiscal, Luz Becerra.

De acuerdo a la incipiente información, Julio César Cansino (de 46 años) junto con su cuñado salió a perseguir a un hombre (aún no identificado) quien, previamente, habría intentado robarle el celular a una mujer.

“El sospechoso intentó robar un celular a una femenina que se trasladaba en motocicleta por el barrio Sibantos. La hizo caer y forcejearon. Esta situación fue advertida por los vecinos e interviene la víctima con su cuñado. Seguidamente, comienzan una persecución, en moto, por la ruta 9 (en diagonal a una concesionaria)”, explicó Sale. Una vez que es interceptado, el sospechoso inicia un forcejeo con Cansino y lo termina matando utilizando aparentemente un arma blanca para finalmente huir por Canal Norte.

El hecho ocurrió entre las 11:30 y las 12:00 horas aproximadamente. En estos momentos, los peritos del ECIF continúan recolectando evidencias. En tanto, el autor es intensamente buscado.