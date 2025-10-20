Caída en las ventas del Día de la Madre: CAME informó un descenso del 3,5% en comercios Pymes Las ventas minoristas en las pequeñas y medianas empresas (pymes) sufrieron un nuevo revés durante la celebración del Día de la Madre, al registrar una caída del 3,5% en comparación con el mismo período del año anterior, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Este descenso, medido a precios constantes, marca la cuarta baja interanual consecutiva y es un claro indicador del sostenido deterioro en el poder de compra de las familias, lo que impide que esta fecha actúe como un motor significativo para el consumo.

Menos Gasto Real y Cuatro Caídas Consecutivas

A pesar de que el ticket promedio nominal subió un 9,8%, alcanzando los $37.124, al ajustar por la inflación, el gasto real fue un 16,7% inferior al de 2024. Este dato subraya que, si bien se gastó más dinero en términos nominales, en realidad las familias destinaron una menor cantidad de recursos para los regalos.

El sector minorista intentó contrarrestar la tendencia: el 83,5% de los comercios implementó promociones, descuentos o financiación sin interés. No obstante, la amplia adopción de estas estrategias comerciales (incluyendo reintegros bancarios y ofertas cruzadas) solo logró sostener el movimiento en algunas áreas, sin traducirse en una reactivación efectiva del consumo.

El panorama general evidencia que los consumidores priorizaron productos de menor costo y compras más meditadas, reflejo de una pérdida de poder adquisitivo que sigue condicionando el gasto de los hogares.

Desempeño Mixto en los Rubros

Al analizar por categorías, la mayoría experimentó caídas en términos reales:

Electrodomésticos y Artículos para el Hogar: Retrocedieron un notable 8,4% , confirmando que los bienes durables son los más afectados por la restricción de ingresos.

Retrocedieron un notable , confirmando que los bienes durables son los más afectados por la restricción de ingresos. Indumentaria: Cayó un 5,3% , indicando una elección por regalos de menor valor.

Cayó un , indicando una elección por regalos de menor valor. Cosmética y Perfumería: Registró la baja más pronunciada con una contracción del 24,2% .

Registró la baja más pronunciada con una contracción del . Librería: Disminuyó un 1,7%.

En contraste, solo dos categorías lograron sortear la crisis:

Tecnología: Fue el único rubro con un crecimiento significativo, repuntando un 15,7% real , impulsado por el recambio de dispositivos y las oportunidades de financiación.

Fue el único rubro con un crecimiento significativo, repuntando un , impulsado por el recambio de dispositivos y las oportunidades de financiación. Calzado y Marroquinería: Se mantuvo prácticamente estable, con una leve alza del 1,8%.

Respecto a las expectativas, el 41,7% de los comerciantes reportó ventas acordes a lo esperado, mientras que un 35% tuvo resultados por debajo de sus previsiones, en línea con un sector que ya anticipaba un movimiento moderado.