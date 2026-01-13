Investigan la muerte de un nene de dos años en Yerba Buena Ocurrió en un jardín maternal que habría estado funcionando como colonia de vacaciones. El menor llegó sin vida al hospital Carrillo. Intervino la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria y diversas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

Pasado el mediodía de este martes 13 de enero, el Ministerio Fiscal fue alertado sobre el fallecimiento de un niño de dos años en la ciudad de Yerba Buena. El hecho ocurrió en un jardín maternal ubicado en calle Berutti al 800, donde durante esta época del año estaría funcionando una colonia de vacaciones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, dirigida por María del Carmen Reuter. De acuerdo a las primeras tareas investigativas, alrededor de las 10:15 el menor se habría ahogado mientras comía una uva. Ante la emergencia, las autoridades del establecimiento intentaron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente el pequeño fue trasladado al centro de salud municipal Ramón Carrillo, donde se confirmó su deceso.

Tanto al jardín maternal como al nosocomio acudió la fiscal Reuter, acompañada por la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales, integrantes del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del Ministerio Público Fiscal, quienes brindaron asistencia a los familiares.

En paralelo, la Fiscalía dispuso el despliegue de peritos de distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) con el objetivo de relevar evidencias en el lugar del hecho. Según se informó, se procedió al secuestro de documentación para determinar si el establecimiento contaba con la habilitación correspondiente, además de cámaras de seguridad que permitan establecer la dinámica de lo sucedido.

Por último, desde el Ministerio Fiscal indicaron que durante la tarde de este martes se realizaría la autopsia al cuerpo del menor, cuyos resultados serán claves para el avance de la investigación.