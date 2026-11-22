Investigan la muerte de una joven de 21 años en un domicilio de barrio Norte El hecho ocurrió este sábado por la noche en un inmueble de calle Junín al 1200, en la capital tucumana. La víctima se descompensó mientras estaba en su habitación junto a un hombre de 27 años. Interviene la Unidad Fiscal de Homicidios II.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga las circunstancias en las que falleció una joven estudiante de 21 años durante la noche de este sábado en un domicilio ubicado en calle Junín al 1200, en barrio Norte de San Miguel de Tucumán.

El episodio se registró alrededor de las 21:00. De acuerdo con los primeros datos recabados en la escena, la víctima se encontraba en su habitación acompañada por un hombre de 27 años, con quien mantenía un vínculo reciente tras haberse conocido a través de las redes sociales hacía aproximadamente dos semanas.

En un momento determinado, el joven salió del cuarto para pedir auxilio a una inquilina de 76 años que reside en el mismo inmueble y le solicitó que se comunicara de urgencia con el servicio de emergencias del 107, ya que la muchacha se había descompensado. Al ingresar a la habitación para asistirla, la mujer advirtió que la joven estaba desvanecida y sin su remera puesta, por lo que procedió a vestirla antes de la llegada del personal médico.

Posteriormente, cerca de las 22:45, efectivos policiales arribaron a la vivienda tras ser comisionados por el sistema de emergencias 911 y constataron el deceso. En el lugar también se entrevistaron con una mujer de 45 años que había tomado conocimiento de lo sucedido minutos antes, quien indicó que la joven únicamente consumía medicación para controlar la glucosa.

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Por disposición judicial, tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale. El funcionario se presentó en el domicilio junto al auxiliar de fiscal Miguel Fernández y los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para realizar las tareas de rigor y establecer las causas fehacientes del fallecimiento.