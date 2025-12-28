Investigan la muerte de una joven en el Asentamiento El Ángel: su pareja está aprehendida El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un domicilio de la capital tucumana. La víctima tenía 28 años y falleció en el contexto de una pelea. Hay dos hombres detenidos y la Justicia espera los resultados de la autopsia.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación para esclarecer la muerte de una mujer ocurrida durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre en el Asentamiento El Ángel, ubicado en San Miguel de Tucumán.

El hecho se registró alrededor de las 01:30 horas en una vivienda de la manzana A, lote 20. La víctima fue identificada como Tamara Gimena Sánchez, de 28 años. Según las primeras averiguaciones, el deceso se produjo en el marco de una pelea que comenzó en el interior del domicilio y se extendió hasta la puerta de ingreso.

En la causa interviene la Unidad Especializada de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale. En el lugar trabajan el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personal de la Comisaría Décima para la recolección de evidencias. Por parte de la fiscalía, supervisan las tareas Lucila Arrieta y Melisa Tré.

Como consecuencia del hecho, dos hombres de 36 y 40 años fueron aprehendidos. Fuentes de la investigación señalaron que el sujeto de 40 años sería la pareja de la víctima. Se espera que, conforme avance la causa, ambos sean imputados por el delito de homicidio.

Actualmente, los peritos realizan el examen médico legal y se aguarda la realización de la autopsia en las próximas horas para determinar con precisión la causa de muerte.