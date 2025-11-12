Investigan si intentaron asesinar a un jubilado para robarle El hombre, de 71 años, fue hallado inconsciente con un golpe en la cabeza dentro de su vivienda en calle Santa Fe al 400. Se sospecha que una mujer habría ingresado a su casa, lo drogó y lo atacó para sustraerle dinero.

Un violento y confuso episodio es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, luego de que un jubilado de 71 años fuera hallado inconsciente en su vivienda de barrio Norte, con signos de haber sido atacado.

El hecho habría ocurrido el martes 11 de noviembre, alrededor del mediodía, en una casa ubicada en calle Santa Fe al 400, aunque fue denunciado recién este miércoles por una familiar de la víctima, quien al llegar al domicilio lo encontró tirado en una habitación con un fuerte golpe en la cabeza.

De acuerdo con las primeras hipótesis, una mujer habría ingresado al domicilio y de alguna manera drogado al hombre. En el lugar, los investigadores encontraron un frasco de benzodiazepina líquida y dos vasos, lo que refuerza la sospecha de que la víctima habría sido sedada. Además, no se descarta que el ataque haya tenido como fin el robo de dinero.

El fiscal Sale se presentó en el lugar junto a personal de su equipo para supervisar las tareas investigativas. Por disposición de la Fiscalía, intervino también un equipo interdisciplinario del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal, encargado del abordaje de la escena y la recolección de pruebas.

MIRA TAMBIÉN Jueves gris e inestable en Tucumán: se esperan lluvias y una leve mejora por la tarde

El hombre fue trasladado a un sanatorio privado, donde permanece internado en estado delicado. Tras realizar la inspección en la vivienda, los investigadores se dirigieron al centro médico para constatar su estado de salud y continuar con las averiguaciones sobre lo sucedido.

La investigación sigue su curso mientras los peritos intentan determinar con precisión las circunstancias del hecho y la identidad de la mujer que habría ingresado al domicilio.