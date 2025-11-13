Jueves gris e inestable en Tucumán: se esperan lluvias y una leve mejora por la tarde El jueves amaneció húmedo y con el cielo cubierto en Tucumán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presenta inestable, con lloviznas aisladas durante la mañana y una leve mejora hacia la tarde.

El observador meteorológico Cristofer Brito explicó que el día comenzará con “precipitaciones intermitentes y baja visibilidad, pero con un mejoramiento temporario durante las horas de la tarde”.

🔹 Datos del tiempo esta mañana:

Según adelantó Brito, el alivio será breve. “Hacia la noche del jueves y madrugada del viernes volverán las lluvias y lloviznas, aunque el viernes al mediodía el tiempo comenzará a mejorar”, detalló.

El fin de semana se perfila más cálido, con máximas que podrían alcanzar los 30° o 32°C, y sin previsión de precipitaciones hasta el domingo.

“Se vienen condiciones de buen tiempo y temperaturas en ascenso”, concluyó el especialista.