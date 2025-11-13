El observador meteorológico Cristofer Brito explicó que el día comenzará con “precipitaciones intermitentes y baja visibilidad, pero con un mejoramiento temporario durante las horas de la tarde”.
🔹 Datos del tiempo esta mañana:
-
Temperatura mínima: 18°C
-
Temperatura máxima: 20°C
-
Humedad: 99 %
-
Presión: 967 hPa
-
Viento: Sudoeste a 10 km/h
-
Visibilidad: 4 km
Según adelantó Brito, el alivio será breve. “Hacia la noche del jueves y madrugada del viernes volverán las lluvias y lloviznas, aunque el viernes al mediodía el tiempo comenzará a mejorar”, detalló.
El fin de semana se perfila más cálido, con máximas que podrían alcanzar los 30° o 32°C, y sin previsión de precipitaciones hasta el domingo.
“Se vienen condiciones de buen tiempo y temperaturas en ascenso”, concluyó el especialista.