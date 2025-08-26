Jaldo afirmó que el conflicto en la Andis debe ser esclarecido por la Justicia Federal El Gobernador remarcó la importancia de no sacar rédito político a la situación para que se pueda llegar a la verdad.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes al conflicto que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y destacó la importancia de que el caso sea investigado por la Justicia Federal.

“Primero, estamos en momentos electorales y yo creo que lo peor que puede pasar es que en situaciones de este tipo, que son graves, se quiera sacar rédito político”, expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, señaló: “En este tema, como todos los otros temas que se pueden presentar de igual característica, debemos dejarlos en manos de la justicia para que se pueda esclarecer, investigar y decir la verdad al pueblo sobre qué ha pasado con esta situación en determinadas áreas del Estado Nacional y que involucran a funcionarios de alto rango en el Gobierno Nacional”.

Jaldo subrayó que “a la comunidad, en este tema, no le interesa la opinión de los políticos, sino que le interesa la opinión de los jueces”. Y agregó: “Esto no se debe politizar, porque si se politiza, nunca se va a aclarar. Y la sociedad lo que quiere es que la justicia le diga qué pasó. Si los audios dicen la verdad, si existen los audios, si hay culpable, si hay responsable, que le caiga el peso de la ley, como le cae a cualquier ciudadano”.

Finalmente, remarcó: “Hay que dejar actuar a la justicia federal para que llegue a la verdad, que es lo que quiere el pueblo argentino y, por supuesto, el pueblo tucumano”.