Jaldo anunció una recomposición salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo El Gobierno provincial otorgará un incremento extra luego de completar el pago de junio. El porcentaje se definirá según la inflación acumulada.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó que la Provincia aplicará una recomposición salarial para los empleados estatales con el objetivo de atenuar la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos meses.

La medida se pondrá en marcha una vez finalizado el pago de los sueldos de junio y se instrumentará mediante una planilla adicional. El incremento alcanzará a trabajadores provinciales, empleados municipales y personal de las comunas rurales.

“Buscamos compensar la difícil situación que atraviesan los trabajadores con un esquema financiero diferente al acordado con los gremios, para generar un alivio”, explicó Jaldo. Desde el Ministerio de Economía señalaron que el acuerdo salarial vigente estaba condicionado por el nivel de recaudación.

El mandatario sostuvo que la recomposición apunta a mejorar la situación económica de las familias estatales y ayudar a reducir el endeudamiento. En los próximos días se dará a conocer el porcentaje definitivo del ajuste, que impactará sobre unos 120.000 agentes públicos.

La Provincia destinó cerca de $370.000 millones para afrontar los salarios de junio y el medio aguinaldo. Pese a la baja en la recaudación impositiva, el Ejecutivo cuenta con un anticipo de coparticipación acordado con Nación dentro del programa de asistencia a las provincias.