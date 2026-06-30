Martes invernal en Tucumán: la máxima no superará los 15°C La capital tucumana continuará con bajas temperaturas y una máxima prevista de 15°C. Según el organismo oficial, la jornada se presentará sin lluvias y con un alto nivel de humedad.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán indica que este martes 30 de junio se mantendrán las condiciones invernales. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima que alcanzará los 15°C con el correr de las horas.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por una alta concentración de humedad, con un promedio del 88%, y vientos muy leves que promediarán los 4 km/h en la primera mitad del día.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

El reporte del SMN detalla que en las primeras horas de este martes no se anticipan lluvias. En el comienzo del día, la humedad se posicionará en el 88% y se percibirán vientos leves de 4 km/h provenientes del sector sureste.

En tanto, para la media mañana, el escenario continuará estable y libre de precipitaciones. La humedad registrará un leve descenso hasta situarse en el 86%, manteniendo la misma intensidad y dirección del viento (4 km/h desde el sureste).

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El pronóstico para la tarde y la noche

Hacia la tarde, las condiciones seguirán siendo estables y sin caída de agua. Para esta franja horaria no se anuncian lluvias y el organismo anticipa un sutil cambio en los vientos, que pasarán a soplar desde el sector este a una velocidad de 6 km/h.

Finalmente, para el cierre de la jornada, la noche tucumana mantendrá la misma tendencia sin precipitaciones. El martes se despedirá con vientos de 6 km/h provenientes del norte, consolidando un día de temperaturas frías pero con tiempo sumamente tranquilo en la ciudad.