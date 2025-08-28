Jaldo condenó la agresión sufrida por el presidente Milei El gobernador Osvaldo Jaldo repudió los hechos ocurridos en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei fue agredido durante una caravana.

Desde Graneros, en el marco de la inauguración de un puente sobre el Río Marapa, Jaldo expresó: “Rechazamos públicamente estas actitudes, provengan de donde provengan. No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones. La democracia nos costó mucho conseguirla y debemos cuidarla”.

El mandatario provincial hizo un llamado a garantizar la paz social y el respeto por la convivencia democrática en Tucumán. Además, pidió a todas las fuerzas políticas actuar con responsabilidad de cara a las elecciones del 26 de octubre: “Los candidatos deben poder exponer sus propuestas con libertad y la ciudadanía tiene que elegir en un clima de tranquilidad”.