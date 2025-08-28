Desde Graneros, en el marco de la inauguración de un puente sobre el Río Marapa, Jaldo expresó: “Rechazamos públicamente estas actitudes, provengan de donde provengan. No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones. La democracia nos costó mucho conseguirla y debemos cuidarla”.
El mandatario provincial hizo un llamado a garantizar la paz social y el respeto por la convivencia democrática en Tucumán. Además, pidió a todas las fuerzas políticas actuar con responsabilidad de cara a las elecciones del 26 de octubre: “Los candidatos deben poder exponer sus propuestas con libertad y la ciudadanía tiene que elegir en un clima de tranquilidad”.