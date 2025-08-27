Jaldo respondió a la oposición: “Mi candidatura se ajusta a la Constitución y a la ley” El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió al cruce de la presentación realizada por el frente “Unidos por Tucumán”, que encabeza Roberto Sánchez, ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) con el objetivo de impugnar su candidatura a diputado nacional por la lista “Tucumán Primero”.

Jaldo, también vicepresidente del PJ tucumano, afirmó que su postulación “ya fue aceptada por la Justicia Electoral Nacional” y que el planteo opositor “evidencia miedo”.

“Mi candidatura está conforme a la Constitución y respaldada por fallos judiciales y jurisprudencia. Si encabezo una lista es porque defiendo un modelo de gestión que comenzó hace un año y nueve meses y que está transformando Tucumán”, expresó.

El mandatario provincial sostuvo que se pone “a disposición de la justicia para lo que decida”, convencido de que su postulación “es legítima y se ajusta a derecho”.

En esa línea, destacó que la provincia “hoy muestra avances en seguridad, salud pública, educación e infraestructura, pese a que el Gobierno nacional no gira fondos ni autoriza obras para el interior”.

Por último, apuntó directamente contra Sánchez: “La oposición no tiene nada para mostrar. En sus años como diputado nacional, no trajo ni un ladrillo a Tucumán”.