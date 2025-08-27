Jaldo, también vicepresidente del PJ tucumano, afirmó que su postulación “ya fue aceptada por la Justicia Electoral Nacional” y que el planteo opositor “evidencia miedo”.
“Mi candidatura está conforme a la Constitución y respaldada por fallos judiciales y jurisprudencia. Si encabezo una lista es porque defiendo un modelo de gestión que comenzó hace un año y nueve meses y que está transformando Tucumán”, expresó.
El mandatario provincial sostuvo que se pone “a disposición de la justicia para lo que decida”, convencido de que su postulación “es legítima y se ajusta a derecho”.
En esa línea, destacó que la provincia “hoy muestra avances en seguridad, salud pública, educación e infraestructura, pese a que el Gobierno nacional no gira fondos ni autoriza obras para el interior”.
Por último, apuntó directamente contra Sánchez: “La oposición no tiene nada para mostrar. En sus años como diputado nacional, no trajo ni un ladrillo a Tucumán”.