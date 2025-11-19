Jaldo: “este gobierno es un defensor de la libertad de prensa y de la libertad de expresión” Durante su exposición, el mandatario explicó que la dinámica de trabajo adoptada desde el inicio de su mandato se basó en una política comunicacional abierta y sostenida.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde informó sobre distintos ejes de la gestión provincial y destacó que en Tucumán se ha garantizado el pleno ejercicio de la libertad de prensa. En ese contexto, también se refirió a la resolución judicial vinculada a una presentación del Ministerio Público Fiscal respecto de la empresa CCC.

Durante su exposición, el mandatario explicó que la dinámica de trabajo adoptada desde el inicio de su mandato se basó en una política comunicacional abierta y sostenida. En esa línea, recordó que desde octubre de 2023 el Ejecutivo ha privilegiado el diálogo con los medios a través de encuentros periódicos.

Jaldo estuvo acompañado por los ministros de su gabinete: Daniel Abad (Economía y Producción), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Federico Masso (Desarrollo Social); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.

Antes de detallar su postura, Jaldo contextualizó el rol de las conferencias de prensa en la gestión. Sobre este punto, afirmó: “Cuando nos hicimos cargo del gobierno el 29 de octubre del 2023, y ahora en noviembre del 2025, ya cumpliendo prácticamente dos años de gestión, hemos decidido con todo el gabinete que la mejor forma de comunicar era dar conferencias de prensa abiertas, sin ningún tipo de limitaciones ni condicionamientos”.

MIRA TAMBIÉN Recibieron sus diplomas los diputados electos por Tucumán

El gobernador explicó que este esquema permitió ampliar la participación periodística. En ese sentido, señaló a los medios y comunicadores presentes: “Ustedes siempre han tenido la libertad de preguntar sobre los temas que anunciamos o sobre cualquier otro tema. Llevamos casi 24 meses de gestión y venimos teniendo, en promedio, dos conferencias de prensa por mes”.

Al profundizar sobre el vínculo entre el Gobierno y los medios, Jaldo subrayó la relevancia de este mecanismo institucional. Al respecto indicó: “Hemos demostrado al pueblo tucumano que este gobierno es un defensor de la libertad de prensa y de la libertad de expresión de cada uno de los periodistas y de cada uno de los medios de la provincia”.

El mandatario también respondió a planteos sobre presuntas restricciones a la labor periodística. Para despejar dudas, expresó: “Cuando escucho que en Tucumán se limita la libertad de expresión, es falso. Venimos teniendo, en promedio, dos conferencias por mes. Esto quiere decir que en estos dos años hemos dado 48 conferencias de prensa, mostrando permanentemente el respeto por el periodismo y por todos los medios de comunicación de la provincia de Tucumán, sin excepción”, sostuvo el Gobernador.

En relación con el fallo judicial sobre un medio local, Jaldo remarcó la independencia de poderes como principio rector. En ese marco, sostuvo: “Existe un fallo judicial sobre un medio puntual. Este poder ejecutivo no tiene nada que opinar, solamente respetar los fallos, porque en Tucumán hay un funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado. Dentro de ese funcionamiento puede haber gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, que critica, que hace críticas constructivas y de otro tipo, y nosotros las respetamos a todos. Pero porque haya un fallo sobre un canal puntual, no se puede decir que no hay libertad de expresión en la provincia de Tucumán”.

Fuente Comunicación Tucumán