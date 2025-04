Jaldo: “La nueva ruta aérea con Panamá es conectar a Tucumán con el mundo” Desde el 24 de septiembre habrá tres vuelos semanales ( lunes, miércoles y sábados) que conectará el aeropuerto Benjamín Matienzo con la aeroestación panameña Tocumen.

Con una visión no sólo turística sino comercial y de conectividad, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció esta mañana (con la firma de una carta de intención) que desde septiembre próximo la empresa aérea Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance comenzará a unir con tres vuelos semanales Tucumán con Panamá.

Esta nueva ruta aérea es un nuevo paso en el desarrollo turístico y comercial del gobierno de Tucumán con la firme estrategia de fortalecer el posicionamiento de la Provincia en la región abriendo nuevas oportunidades para el turismo, comercio e inversiones.

La presentación se realizó en la sede del Ente Tucumán Turismo y acompañaron a Jaldo el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente del organismo, Domingo Amaya, los ministros del Gabinete, Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud), Susana Montaldo (Educación), la Fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, el presidente de la comisión de Turismo de la Legislatura, Francisco Serra, sus pares Aldo Salomón, Gerónimo Vargas Aignasse, Federico Romano Norris y Alfredo Toscano.

También está presente el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán y de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales y Ernesto Gettar, titular de la Unión de Hoteles Confiterías, Bares, Cafés, Restaurantes y Afines de Tucumán

En su discurso Jaldo aseguró: “Las cosas no ocurren porque si, y evidentemente hoy lo que estamos firmando que comenzó ayer 3 de abril donde oficialmente esta línea aérea confirmó el vuelo de Tucumán (con Panamá) es un proceso donde COPA Airlines opera en toda América y tiene 33 países como destino y 99 lugares, una de las empresas de aeronavegación más importante de Latinoamérica y es mucho más grande de otras oportunidades que tuvimos. Es conectar a Tucumán con gran parte del mundo”.

Los vuelos a Tucumán operarán los lunes, miércoles y sábados, mientras que la ruta de Copa Airlines a Salta serán los martes, jueves y domingos.

A su parecer Jaldo interpretó que “estamos hablando de líneas nuevas y aeropuertos nuevos que no solo favorecerá el turismo, sino la parte económica porque Tucumán lo van a conocer en diferentes lugares del mundo y este cambio no lo estamos haciendo solos porque nuestros hijos y nietos van a seguir viviendo en la provincia”.

El gobernador tucumano está convencido de que “vamos produciendo el cambio porque hay decisión institucional y política tanto del sector público como privado y esto dinamiza la económica y genera puestos de trabajo y no entendemos otra manera de sacar a Tucumán adelante y todos tienen que ver mucho con este logro”.

“Muchas felicitaciones a todos los tucumanos por este logro y los que hicieron posible haciendo este anuncio tan importante”.

En otro párrafo de su alocución Jaldo fue claro y tajante: “Hoy tenemos una provincia que respeta y hace respetar la seguridad jurídica sino una empresa de estas características no hubiera llegado a Tucumán. Una provincia que hace respetar la propiedad privada y el recuperar el patrimonio provincial” por lo que “debemos decir las cosas como son, sino empresas de estas características que le dan un sello de calidad a la provincia, un reconocimiento para nosotros y lo hacen si Tucumán no hubiera tomado las decisiones que son de público conocimiento”.

En ese sentido el titular del PE indicó: “Los tucumanos tenemos que empezar a mirar un poquito (hacia) adentro de la provincia porque aquí fue un trabajo articulado del Estado con el sector privado, como hicimos ayer en la exposición de Apronor o el lunes durante un encuentro con la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y esta es la única manera que podamos tener un Tucumán mejor para nosotros, nuestros hijos y nietos, es un hecho muy importante que no solo tiene que ver COPA en Tucumán”.

En otro tramo de sus palabras Jaldo insistió que a Tucumán “lo vamos construyendo de a poco entre todos, desde el Estado provincial, municipales pero también tiene que ver con una decisión del gobierno nacional con una política de cielo abierto, estamos abriendo Argentina y Tucumán en momentos difíciles, donde hay una economía globalizada y presidentes de países importantes están tomando decisiones que debemos mirar de forma permanente como las barreras arancelarias que pueden impactar negativamente en la provincia”.

“Lo que pasa en Estados Unidos repercute en Tucumán, en limón, palta, frutilla, caña de azúcar, por esto debemos estar más unidos que nunca sin pensar en el espacio político”. (Osvaldo Jaldo)

“EI inicio de las operaciones aéreas de una línea internacional tan importante y prestigiosa como lo es COPA, calificada entre las mejores de Centroamérica y el Caribe es un gran aporte al desarrollo productivo, científico, industrial y turístico de la provincia de Tucumán”, consideró Jaldo.

Desde el 24 de septiembre de 2025, Copa Airlines comenzará a operar esta nueva ruta con tres vuelos semanales, los lunes, miércoles y sábados. El vuelo partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 16:35 p.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional teniente Benjamín Matienzo en Tucumán a las 00:34 a.m. (hora local). El vuelo de regreso saldrá de Tucumán los martes, jueves y domingos a la 1:50 a.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 5:35 a.m. (hora local) .

Cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737- 800 NG y Boeing 737 MAX9/8, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y ofrece un índice de puntualidad alrededor del 90%, entre los mejores en la industria a nivel mundial.

Con la incorporación de esta ruta, la Aerolínea amplía su red a seis destinos en el país del sur, sumándose a Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza y uno más al norte, que será Salta.

Hasta el momento, Tucumán cuenta con un solo vuelo internacional que tiene como destino Punta Cana. Pero Panamá amplía el abanico de posibilidades, ya que el Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY) en Panamá tiene conexiones con 84 ciudades de América y 34 países de Europa.

“(La firma de la carta de intención) no solo beneficia a un destino sino que desde Panamá se conecta al mundo y significa un desarrollo para la Provincia, un crecimiento junto a la actividad privada para crecer en materia de turismo y comercio” y “desde la legislatura vamos a dar las herramientas para el crecimiento y desarrollo de Tucumán”. (Miguel Acevedo, vicegobernador)

Carta intención

Amaya dijo que es un “gran convenio, esta carta de intención que ha firmado hoy el gobernador, con gente de Copa. Es un día histórico para la provincia, ya que también, por primera vez, todo el personal acá emocionado, porque vino por primera vez un gobernador a esta casa del Ente de Turismo. Es importante que trabajemos todos juntos”.

“Hay un gran desafío entre la provincia y la línea aérea panameña como es Copa, trabajar en forma conjunta en lo que son las promociones, para que la gente conozca que tiene una alternativa para conectarse al mundo”, declaró.

“Es una de las aerolíneas más importantes del continente americano, ya que une a 89 destinos con 33 países. Eso es importante para Tucumán, que hoy la decisión política, como bien lo expresé, que tomó el gobernador, de que el aeropuerto sea verdaderamente internacional. Entonces eso significó que las gestiones que él hizo para que el aeropuerto comience con obras pronto. Ahora una línea aérea que va a aterrizar y va a conectar a Tucumán al mundo, y no solo turísticamente, esto es para el desarrollo comercial, para el tema científico y cultural”, dijo.

Congresos y convenciones

“Tucumán es el quinto lugar nacional del turismo de congresos y convenciones. Esto creo que nos va a posicionar mejor en este sentido. Esto no hubiese sido posible sin esa decisión política que tuvo el gobernador. Quién decide es él. Hemos trabajado junto con el ministro de Economía, Daniel Abad que nos vino acompañando en cada conversación, en cada charla, hasta que esto se fue concretando. Esto comenzó con toda una información que le preparamos a la línea aérea en octubre del año pasado. De ahí seguimos charlando hasta que se abrieron estas posibilidades. También hay que destacar algo. Hoy Tucumán, en el contexto nacional, está visto como un gobierno, como bien lo manifestó el gobernador, con seguridad jurídica, con crecimiento, con trabajo y también seguridad de los ciudadanos. Hoy la misma ministra de Seguridad Patricia Bullrich destacó que la provincia de Tucumán es una provincia con menor índice de inseguridad”, dijo.

“Eso también habla a las claras que una empresa internacional analiza todas las variables. No es que solo vea el destino, que es lindo con su paisaje o su cultura y su historia, sino analiza todo. Analiza parte económica, analiza lo que es el Producto Bruto Interno. Ustedes saben que Tucumán, dentro de las diez provincias del norte argentino, es la de mayor presupuesto, la de mayor Producto Bruto Interno. Entonces eso hace también que las empresas empiecen a analizar y ven como una alternativa que Tucumán pueda estar conectado al mundo”, concluyó.

Seis meses de negociación

Viñuales dijo: “esto nos ha llevado casi seis meses de negociaciones. Sabíamos claramente de la importancia que tenía Copa. Hemos tenido muchísimas reuniones en donde no solamente había que poner qué era Tucumán, sino que los números tenían que acompañar. Nosotros tuvimos conexión internacional, nuestros números dentro de la producción, la industria, lo que es el turismo. Y sobre todo, la importancia de que somos el centro de la región del norte. No se olviden que esta conectividad aérea al exterior no solamente va a conectar a Tucumán, sino que nos va a traer gente de Santiago del Estero, de Catamarca y del sur de Salta, porque están muy cerca nuestros”.

“Nuestros números han sido trabajados, ellos tienen un departamento en Panamá que se llama Rutas Económicas, donde se trabaja no solamente la cantidad de lo que puede ser, sino cómo alimentan a los otros vuelos a partir de Tucumán que llegan al Hub, que se llama Hub de las Américas, no por nada. Tiene 88 conexiones para 32 países”, declaró y dijo: “En cada feria que se hace en el mundo afuera para vender Tucumán, es muy difícil venderlo si no tenés una conectividad que te llegue a Tucumán”, declaró.

Fuente Comunicación Tucumán