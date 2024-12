Jaldo: “Queremos una Argentina mejor, cuidando a Tucumán” En su discurso, Jaldo agradeció al Poder Legislativo y al Poder Judicial por trabajar en conjunto y destacó la postura de diálogo del Gobierno de la Provincia con la Nación.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el tradicional brindis de fin de año junto con ministros, secretarios, subsecretarios, directores, empleados estatales y medios de comunicación de la provincia.

Estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; los diputados nacionales Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Daniel Abad (Economía y Producción), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos) y Darío Monteros (Interior); legisladores e intendentes.

En su discurso, Jaldo agradeció al Poder Legislativo y al Poder Judicial por trabajar en conjunto y destacó la postura de diálogo del Gobierno de la Provincia con la Nación: “Gobernamos con un presidente (Javier Milei) que no es de nuestro espacio político, pero nosotros este año hemos priorizado lo institucional y a la política la hemos llevado a través del diálogo recíproco, de ese entendimiento y con colaboración mutua”.

“Queremos una Argentina mejor, que crezca, porque somos parte de esa Argentina. Pero nosotros tenemos que cuidar a Tucumán”, aseveró el mandatario provincial. Por eso, remarcó “hemos priorizado la patria chica en la provincia”, y agradeció a los diputados nacionales por acompañar leyes en protección de la provincia.

En otro tramo de su alocución, el Gobernador recordó las diferentes dificultades con las que asumió la gestión en materia de seguridad, servicios esenciales y transporte público, y dijo: “Llegaron 17 colectivos nuevos; estas son las acciones que estamos haciendo como gobierno, no hay margen para especulaciones personales en Tucumán. No hay margen para ser tibios o para dudar. A Tucumán la sacamos entre todos o no lo saca nadie”.

Además, agradeció a los periodistas por informar por medio de las fuentes oficiales y remarcó: “Este gobierno les abrió la puerta a todos y sin excepción”.

Asimismo, envió un mensaje de proyección hacia el futuro: “La Argentina está cambiando, estamos en otro tiempo, la Argentina no vuelve para atrás. Tenemos que mirar hacia el futuro. Hoy tenemos una sociedad que nos exige, que con justa razón cree en la democracia. Pero también cree en la política en la medida que la política le resuelve los problemas”.

Por último, remarcó a los funcionarios: “Yo quiero pedirles a todos, a todas, sin excepción, que trabajemos. Se viene un 2025 en el que se van a seguir realizando profundos cambios en materia económica y social. Por eso es importante mirar al mundo, mirar a la Nación. Y es importante que estemos atentos en Tucumán, donde tenemos que seguir trabajando como lo hemos venido haciendo”.

En sintonía, el vicegobernador Miguel Acevedo indicó que “hay que trabajar y priorizar la gestión, buscando la solución para las demandas que tiene la gente, para lo que nos han elegido. Estamos unidos y comprometidos con nuestro trabajo, si estamos juntos es mejor”.

Fuente: Comunicación Tucumán