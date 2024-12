Protesta de familiares de detenidos en la cárcel de Benjamín Paz Las personas indicaron que encontraron a los internos deshidratados y hambrientos.

Familiares de detenidos en Benjamín Paz protestaron en la plaza Independencia, ya que según ellos, encontraron a los internos deshidratados y hambrientos.

En la primera visita de parientes después del traslado, los presos les manifestaron que apenas comen y que el penal no tiene el servicio de agua corriente, lo que impacta en sus condiciones higiénicas.

Respuesta a las protestas de familiares de presos

El Gobernador también respondió de manera contundente a las recientes protestas de madres de presos en el penal de Benjamín Paz, quienes denunciaron condiciones precarias para los internos. “Todo eso es falso. A estas mujeres les digo: ¿cómo no cuidaron a sus hijos, maridos o parientes antes de que cometieran delitos o homicidios? Porque los que están en Benjamín Paz han cometido delitos”, afirmó.

Jaldo destacó que Benjamín Paz es un penal con tecnología moderna y condiciones óptimas: “Hoy los presos están mejor que en las comisarías. Tienen todos los servicios, cuatro comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y no pagan un peso; están comiendo gracias al impuesto de los tucumanos. Así que que no mientan”.

El mandatario también advirtió a los familiares: “Si no se adecuan a las condiciones carcelarias que estamos poniendo, vamos a trasladar a sus seres queridos a otras provincias. No nos va a temblar el pulso. Queremos orden en la provincia y no permitiremos disturbios”.

