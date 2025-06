Jaldo sobre Cristina Kirchner: “Debemos respetar el pleno funcionamiento de las instituciones” El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este mediodía en una rueda de prensa a la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Nos hemos solidarizado con nuestra presidenta del Partido Justicialista, pero no nos olvidemos que es expresidenta de la República Argentina y ha sido vicepresidenta. Pero también tenemos que decir que en un sistema democrático debemos respetar el funcionamiento pleno de las instituciones, es decir, que a los fallos judiciales se lo puede apelar, se pueden tomar un montón de medidas, lo que no se puede hacer es no respetarlos, porque sería no respetar un poder del Estado”, sostuvo el Primer Mandatario provincial.

En esa línea, Jaldo remarcó que el peronismo tucumano “va a acompañarla desde Tucumán y vamos a esperar, pero por sobre todas las cosas vamos a seguir gobernando la provincia”. El Gobernador indicó que hoy “la prioridad es la institucionalidad, todo lo que sea político y electoral lo vamos a atender en nuestro tiempo, pero Tucumán necesita que los funcionarios nos ocupemos el cien por ciento de nuestro tiempo a atender los problemas reales que tienen los tucumanos”.

Por último, Jaldo reafirmó que desde la provincia “bregamos por la unidad del peronismo, para que el partido haga autocrítica y también para que se ponga a la altura de que la sociedad evolucionó, se aggiornó; el peronismo tiene que ir cambiando la mentalidad”, cerró.

