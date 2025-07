Jaldo supervisó obras de pavimentación y puesta en valor urbano en Colombres El gobernador Osvaldo Jaldo visitó este sábado la comuna de Colombres, donde supervisó obras de pavimentación, mejora de veredas y revalorización del patrimonio histórico.

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó este sábado la comuna de Colombres, donde supervisó obras de pavimentación, mejora de veredas y revalorización del patrimonio histórico. Acompañado por autoridades provinciales, municipales y vecinos, recorrió los trabajos ejecutados con fondos propios de la provincia.

“Esto no es gasto, es inversión. Es pensar en la familia, en la seguridad vial y en mejorar la calidad de vida de los vecinos”, remarcó Jaldo durante la recorrida.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo, el ministro del Interior Darío Monteros, la diputada Gladys Medina, el vicepresidente primero de la Legislatura Aldo Salomón, legisladores, intendentes y comisionados de distintas localidades.

Obras claves para la conectividad y el patrimonio

Durante la visita, se inauguraron 800 metros de pavimento sobre la Avenida San Martín, una arteria clave para la circulación de tránsito pesado, alumnos y vecinos. También se avanzó en la puesta en valor de espacios históricos, como la esquina conocida como “Las Cantinas”, con nueva caminería, barandas de protección y luminarias.

El comisionado comunal, Daniel Hernández, agradeció el respaldo provincial y destacó la restauración de casonas históricas, como la de Cristina Vilata y la de la familia Loandos: “Queremos dejar un acceso digno, restaurado e iluminado para todos los colombreños”.

Por su parte, Monteros subrayó el beneficio de las obras para los vecinos: “Este pavimento no solo mejora la conectividad productiva, también termina con la polvareda que afectaba a los hogares y escuelas como la Coronel Arenales”.

Defensa del federalismo y autogestión

En su discurso, Jaldo hizo hincapié en el contexto nacional:

“Hoy, cuando vamos a Capital nos dicen que no hay plata ni obras. Lo que no hagamos los tucumanos por nosotros mismos, no lo hará nadie. Por eso seguimos trabajando con recursos propios”.

El gobernador también anticipó la continuidad de las obras hacia Las Palomitas y pidió unidad: “Tenemos que sostener nuestras localidades y trabajar pensando en nuestros hijos y nietos”.