Jaldo viaja a Buenos Aires para reunirse con Santilli El Mandatario provincial adelantó que su objetivo es escuchar, colaborar y gestionar los derechos de la provincia, y aseguró que luego informará los resultados a los tucumanos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, en conferencia de prensa, desde el antedespacho de la Casa de Gobierno, se refirió a que tiene previsto viajar el jueves o viernes a Buenos Aires para mantener una reunión con el nuevo ministro de Interior, Diego Santilli, y otras autoridades nacionales, en el marco de las gestiones que la provincia impulsa ante la Nación.

Jaldo señaló que busca “escuchar, colaborar y, al mismo tiempo, solicitar lo que le corresponde por ley a la provincia de Tucumán”. Además, indicó que tras la reunión informará a los tucumanos mediante conferencia de prensa sobre los acuerdos y temas tratados.