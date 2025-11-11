Javier Noguera se suma al bloque Independencia en la Cámara de Diputados El Primer Mandatario lo confirmó en conferencia de prensa.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabeza una conferencia de prensa junto a los diputados nacionales Gladys Medina, Elia Mansilla, Agustín Fernández y el legislador provincial y diputado electo Javier Noguera, donde confirmó oficialmente que este último se sumará al bloque Independencia en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Queríamos comunicar oficialmente que el diputado electo Javier Noguera, luego de conversaciones y consensos, ha decidido sumarse al bloque Independencia, el espacio desde el cual representamos los intereses de Tucumán en el Congreso Nacional”, expresó Jaldo.

El mandatario remarcó que esta incorporación fortalece la presencia de la provincia en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, sostuvo.

Durante la conferencia, Jaldo agradeció el acompañamiento de los medios y destacó la unidad del equipo legislativo tucumano: “Agradezco a los medios que siempre nos acompañan. Hoy estamos junto a nuestros representantes nacionales, trabajando en conjunto para cuidar Tucumán y garantizar una gestión articulada con el Gobierno Nacional”.

El gobernador también valoró el respaldo expresado por la senadora nacional Beatriz Ávila, quien —según indicó— manifestó su apoyo al trabajo conjunto con el Ejecutivo provincial desde el Senado.

Con esta confirmación, el bloque Independencia quedará integrado por Gladys Medina, Elia Mansilla y Javier Noguera, consolidándose como el espacio que canaliza la representación de Tucumán en la Cámara Baja.

“Estoy dejando constituido de manera voluntaria el bloque Independencia en su nuevo formato y quiero expresar mi voluntad de integrarlo, así como mi compromiso de defender los intereses de Tucumán”, afirmó Noguera durante una conferencia.

El legislador destacó que su participación en el bloque buscará garantizar la representación de la provincia y el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña. “Las cuestiones que tengan que ver con las ideas que predico y el espacio que represento serán tuteladas, y trabajaremos para que a Tucumán le vaya cada vez mejor”, añadió.