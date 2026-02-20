Javier Milei tiene previsto visitar Tucumán con el Tour de la Gratitud El presidente pretende ir al norte en el marco de su gira por las provincias para agradecerle al electorado el resultado electoral de las elecciones legislativas 2025

Luego de su paso por Argentina Week en Manhattan, el presidente Javier Milei tiene previsto pisar la provincia de Tucumán el 19 de marzo, en el marco del Tour de la Gratitud. Su visita tiene relación directa con el voto de los diputados de Independencia, Gladys Medina y Elia Fernández, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, en la puja por aprobar la reforma laboral.

Se trata de una nueva fecha en la gira federal que encabeza el Presidente, y en la que busca agradecer a sus votantes el resultado de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Según indicaron fuentes oficiales, parte del equipo de logística y comunicación de La Libertad Avanza ultima detalles para que Milei pueda saludar a los simpatizantes de su gestión.

El 19 de marzo es la fecha elegida siempre y cuando no haya modificaciones a último momento. “Está todo en marcha”, dicen en el oficialismo, aunque siempre dejan abierta alguna posibilidad de que el evento se suspenda ante un hecho puntual que afecte la agenda.

Con megáfono en mano y la intención de mostrar cercanía con el votante, el jefe de Estado pretende replicar el esquema de presentaciones en territorio peronista. Este tipo de actividades fueron una constante durante la campaña electoral y, tras la contienda que consagró a su espacio político, se repitieron en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires.