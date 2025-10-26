Javier Noguera: “Estas elecciones son un plebiscito a la gestión y espero que mañana sea un día mejor para todos” El candidato de Tucumán Primero, Javier Noguera, expresó su optimismo durante la jornada electoral y destacó la importancia del voto ciudadano como una evaluación del rumbo político actual.

“Esperemos que mañana sea un día mejor, especialmente para la gente que la viene pasando mal, para las personas con discapacidad, los jubilados, y para que la educación y la salud pública vuelvan a ocupar un lugar central en la agenda”, manifestó.

Noguera consideró que estas elecciones funcionan como un plebiscito sobre la gestión actual, al afirmar que “hoy se está votando si la gente está a favor o en contra de la política nacional”.

El candidato también se mostró confiado en el futuro: “Tengo confianza, el Estado debe apuntar al progreso y a la mejora continua”.

En cuanto al cierre de la jornada, adelantó que aguardará los primeros resultados en Tafí Viejo y luego se trasladará a Casa de Gobierno junto al gobernador Osvaldo Jaldo. Finalmente, aseguró que los comicios “se desarrollan con total normalidad” y estimó que los primeros resultados “no tardarán demasiado en conocerse”.