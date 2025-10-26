Osvaldo Jaldo anunció cambios en el sistema electoral tucumano El gobernador en uso de licencia explicó que la jornada permitió observar en la práctica el funcionamiento de este nuevo sistema.

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, votó este domingo en el marco de las elecciones de medio término, donde en varios puntos del país se aplicó por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Tras emitir su voto, el mandatario valoró la experiencia y adelantó que Tucumán se encamina a una reforma electoral para los próximos comicios provinciales.

Jaldo explicó que la jornada permitió observar en la práctica el funcionamiento de este nuevo sistema. “Ha sido una evolución importante. Antes podíamos comentar u opinar de este sistema, pero hoy podemos hablar con una mayor claridad, porque ya hemos tenido la posibilidad de utilizarlo y ponerlo en práctica, y quien les habla acaba de votar”, expresó.

El gobernador en uso de licencia destacó la sencillez del mecanismo y su aporte a la transparencia. “Es un sistema muy sencillo, donde el ciudadano lo único que tiene que hacer es mirar bien la boleta, porque todos los partidos están dentro de un solo papel. Es un voto mucho más ágil, más simplificado y por el que la gente se desocupa más rápido”, señaló.

Además, subrayó que la implementación de la boleta única reduce las demoras y refuerza la fiscalización. “No hay cuartos oscuros llenos de papeles. Hay una cabina de votación y las autoridades de mesa nunca pierden de vista al votante. Todo eso ayuda a la transparencia, a la tranquilidad del votante y simplifica mucho el sistema”, indicó.

En relación con el futuro electoral de la provincia, Jaldo confirmó que Tucumán implementará cambios en 2027, cuando se elijan gobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales. “La Legislatura, con el vicegobernador Miguel Acevedo, ya está trabajando con todos los espacios políticos que la integran para buscar el mejor sistema, el más sencillo, el más rápido”, explicó.

Finalmente, consideró que la Boleta Única de Papel representa un modelo a tener en cuenta para las reformas venideras. “La boleta única es un ejemplo y, de alguna manera, ya hay que tenerla en cuenta y hay que incorporarla a los diferentes sistemas que se están estudiando. Además, es un trabajo más sencillo, no solo para el presidente de mesa, sino también para los fiscales de cada espacio político”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán