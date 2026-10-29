Jorge Rocchia Ferro fue reelegido al frente de la Unión Industrial de Tucumán hasta 2028 El empresario continuará dos años más al frente de la entidad, tras la asamblea realizada este jueves en Yerba Buena. La nueva gestión buscará fortalecer el diálogo con los gobiernos y avanzar en una agenda de competitividad para la industria tucumana.

Jorge Rocchia Ferro fue reelegido como presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) por un nuevo período de dos años, correspondiente a 2026-2028. La decisión se tomó este jueves 29 de octubre durante una asamblea realizada en la sede de la institución, en Yerba Buena, donde también se renovaron la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.

Durante el encuentro, los representantes del sector analizaron la situación de la industria provincial y los proyectos previstos para los próximos meses. Entre los temas centrales se destacó la Ley de Fomento a la Inversión, impulsada por el Gobierno tucumano y aprobada por la Legislatura, que fue valorada por los empresarios como una herramienta para incentivar nuevas inversiones. También se trató la posibilidad de establecer un convenio de cooperación y vinculación empresarial con la Embajada de la India.

Tras su reelección, Rocchia Ferro planteó como objetivo profundizar el diálogo con los distintos sectores productivos y promover mesas de trabajo con el Gobierno provincial, las autoridades nacionales y los municipios con presencia industrial. Además, buscará fortalecer la articulación con las uniones industriales del Norte Grande para impulsar los reclamos regionales y abordar problemáticas comunes que afectan a las empresas.

La agenda de la entidad incluirá cuestiones vinculadas con el abastecimiento de gas natural, los costos energéticos, la presión tributaria, el acceso al financiamiento y el desarrollo de los biocombustibles, entre otros factores que inciden en la competitividad de la producción tucumana. En ese marco, la UIT también continuará con las actividades y gestiones previstas hasta el cierre del año.

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Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva

Rocchia Ferro estará acompañado por Germán Cardozo como vicepresidente primero y Roque Aguilar como vicepresidente segundo. Florencia Andriani ocupará la Secretaría; Horacio Paz, la Prosecretaría; Fernando Carrera, la Tesorería; y Álvaro Gautero, la Protesorería. Los vocales titulares serán Fabián Ceraldi, Catalina Rocchia Ferro, Norma Carbajal, Santiago Bonatti, Luciana Zamora, Roberto Arano, Luz María Santos Bollea, José Luis Torres, Victoria Seleme, Diego Núñez, Esteban Avilés y Luis D’Andrea. Como vocales suplentes fueron designados Gregorio Katz, Nicolás Foresi, Lorena Nadal, Javier Ricci y Gerardo Andriani. Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Fernando Decoud, Franco Gali y Constanza Raed como titulares, y Álvaro Barcatt y Natali del Valle como suplentes.