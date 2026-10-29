Tucumán busca nuevas oportunidades para sus empresas en el sector minero El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, representó al gobernador Osvaldo Jaldo en un encuentro destinado a identificar oportunidades productivas y fortalecer empresas.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, asistió en nombre del gobernador, Osvaldo Jaldo, a la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) celebrada hoy en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe de la que participan autoridades nacionales. En el encuentro, del que participaron empresarios de Tucumán, se firmó el acta compromiso de la Mesa Federal Minera donde el artículo 4° abre posibilidades a compañías de Tucumán para oportunidades de negocios.

El acta compromiso que fue firmada por Abad, en representación del gobernador de la provincia, también fue rubricada por representantes del Estado Nacional y de las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe; como de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores Mineros (CAPMIN) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Ronda de Negocios

El encuentro se realiza en la Estación Fluvial de Rosario y convocó a más de 1.800 empresas de diferentes provincias, junto con 41 grandes compañías vinculadas con la minería, la industria y la infraestructura. Este encuentro busca conectar a proveedores nacionales con las compañías responsables de algunos de los principales proyectos de inversión que avanzan en Argentina.

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Abad junto al empresario tucumano Gargiulo que fue parte del encuentro convocado por el RIGI

Para las firmas tucumanas, la jornada representa una oportunidad para intentar incorporarse a las cadenas de abastecimiento de los grandes proyectos mineros que se encuentran en desarrollo o planificación. Permite que los proveedores conozcan las necesidades de compra de las compañías, presenten sus productos y servicios y generen contactos comerciales.

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La jornada inicio a las 8.30 y continuará hasta las 18 e incluirá presentaciones empresariales, reuniones de vinculación, paneles sectoriales y espacios de asistencia técnica.

El objetivo es acercar la oferta argentina de bienes y servicios a las necesidades actuales y futuras de los proyectos comprendidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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ACTA COMPROMISO: MESA FEDERAL MINERA – EMPLEO DE CALIDAD Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA

En el texto del documento se lee en su cláusula cuarta que cada Provincia, en el ámbito de su jurisdicción y conforme a su normativa se compromete a: