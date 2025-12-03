Jornada con tormentas aisladas y alta humedad en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de diciembre, la temperatura rondará entre 21 y 27.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 3 de diciembre una jornada marcada por la inestabilidad en San Miguel de Tucumán. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y 27 grados, con elevada humedad y probabilidades de precipitaciones durante gran parte del día.

Durante la mañana, el cielo permanecerá con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 22 grados. Según el parte oficial, existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias, mientras que los vientos soplarán desde el sudoeste a velocidades muy bajas, entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad alcanzará el 98% y la visibilidad será regular.

Hacia la tarde, se mantendrá el escenario inestable: el SMN prevé nuevamente tormentas aisladas, con vientos del noreste que variarán entre 7 y 12 km/h. La máxima estimada para esta franja del día será de 27 grados.

Por la noche, la temperatura se ubicará alrededor de los 26 grados y los vientos rotarán al noroeste, manteniendo velocidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de lluvias continuará, aunque sin porcentaje especificado en el informe oficial.